В Измаиле Одесской области прошел сильный ливень, который затопил город. Ливневки не справлялись с таким потоком воды и дороги превратились в реки. При этом некоторые местные жители своеобразно отреагировали на происходящее. Мужчина нырнул в воду перед зданием мэрией. Видео потопа опубликовал блогер Далаков Владислав в Instagram. На видео также видно, как человек в шортах заходит в воду в центре города и затем ныряет в воду. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Далаков Владислав (@belgarin_mazafaka) По словам местной жительницы Светлана Карталяну, в Измаиле форуме ливневой канализации. При этом в 2016 году, после затяжных ливней, вода из канализационных магистралей попала в водопровод и в дальнейшем была вспышка кишечных заболеваний. Напомним, паводок под Черновцами затопил множество сел и размыв дороги. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, и вода начала затапливать села. Кроме того, вода размыла дороги. В сети появились видеоролики стихии. Мы также писали о том, что в Кирилловке Запорожской области в результате сильных ливней произошел потоп. Вода затопила большинство улиц поселка. Были затоплены пляжи и подтоплены базы отдыха. Местные жители отметили, что они поражены неожиданными погодными условиями, ведь по прогнозам, была хорошая погода