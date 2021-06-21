В Киеве дети запустили в TikTok новый опасный челлендж, который тянет на статью Уголовного кодекса Украины. Несовершеннолетние воруют колпачки с логотипами с колес автомобилей и хвастаются этим в соцсети. Об этом предупреждают пользователи Facebook. Считается, что чем солиднее у блогера коллекция из наворованного имущества, тем он круче. Интересно, что в TikTok даже есть специальные аккаунты, посвященные теме автомобильных колпачков. Причем подобные ролики набирают десятки миллионов просмотров. Кроме ответственности, предусмотренной законодательством Украины, за подобные действия детвора может просто попасть под горячую руку автовладельца. "Если у кого в последнее время пропали колпачки с колес, то виной всему новые тренды малолетних. Если же вы родители и заметили дома коллекцию колпачков, дайте хорошо подзатыльник и пусть назад пойдет вкрутит, потому что если поймают выкрутят руки вместе с ушами", — подписано опубликованное в сети видео. На кадрах подросток показывает украденную коллекцию автомобильных колпачков. Если у кого то в последнее время пропали колпачки с колес, то виной всему новые тренды малолетних. Если же Вы родители и заметили Дома коллекцию колпачков, дайте хорошо подзатильник и пусть назад пойдет вкрутит, потому что если поймают выкрутят руки вместе с ушами. Posted by Bogdan Pikunez on Sunday, June 20, 2021

Видео: Дети запустили опасный флешмоб (facebook.com/pykunez) Ранее мы писали, что 82-летняя украинка подорвала TikTok своими видео о сельской жизни. Армия ее авторов растет с каждым днем.