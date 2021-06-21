Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не исключил проведения летних Олимпийских игр в Токио без зрителей. Это может произойти, если в столице будет действовать чрезвычайное положение в связи с COVID-19. Об этом пишет Reuters. Суга сделал такое заявление, общаясь с журналистами в понедельник. "В случае объявления чрезвычайного положения мы не можем исключить отсутствие зрителей", — сказал он. Ожидается, что организаторы Олимпийских игр сегодня примут решение о допуске зрителей на Олимпийские мероприятия, которые начнутся в следующем месяце. На прошлой неделе Суга отменил в Токио чрезвычайное положение, но сохранил "квази-чрезвычайные" ограничение до 11 июля. Ранее власти Токио запретили организацию зон для массового просмотра соревнований Олимпиады. Также сообщалось, что в Японии медики выступают за проведение Олимпиады без зрителей.