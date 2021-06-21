Великобритания и Канада вслед за США и Евросоюзом ввели санкции в отношении власти и компаний Беларуси. В Британский "черный" список вошли 12 человек и 2 юридических лиц, Канадский — 17 белорусских граждан и 5 компаний. Об этом говорится на сайтах МИД Великобритания и Канада. Великобритания ввела санкции в отношении 11 физических лиц и 2 Организаций Беларуси. В них, в частности, попали: глава Министерства транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко; командующий Военно-воздушными силами и ПВО игр Голуба и его заместитель Андрей Гурцевич; гендиректор "Белаеронавигация" Леонид Чуро. Среди юридических лиц в британском списке значатся: госпредприятие "Белаеронавигация" и BNK Ltd, подконтрольная государственной белорусской нефтяной компании (БНК). К канадского "черный" список вошли 17 человек, в том числе: глава Минтранса страны Алексей Авраменко; гендиректор "Белаеронавигация" Леонид Чуро; депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич; командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО игр Голуб; заместитель Голуба Андрей Гурцевич; гендиректор Минского автомобильного завода (МАЗ) Валерий Иванькович; министр обороны Виктор Хренин; заместитель главы Администрации президента республики Игорь Луцкий. Среди компаний в списке значатся: "Белаэронавигация"; БелАЗ; Bremino Group; Новая Нефтяная Компания; МАЗ. Напомним, накануне США ввели санкции против 16 граждан Беларуси. В список вошли физические лица и шесть юридических лиц. Как сообщало РБК-Украина, ранее еще несколько стран присоединились к санкциям ЕС. Они бойкотируют Беларусь в воздушном пространстве.