В воскресенье, 20 июня, во Франции отменили действие комендантского часа. Он действовал в стране с октября прошлого года. Об этом сообщает Deutsche Welle. Сначала жителям Франции было запрещено выходить из дома с 18:00, а в последние месяцы — с 23:00. За последний месяц во Франции существенно снизился уровень заболеваемости коронавируса. За неделю показатель новых случаев заражения упал до примерно 40 случаев на сто тысяч жителей. Напомним, в конце апреля президент Франции Эмануэль Макрона представил четыре этапа отмены карантина во Франции. Согласно им, комендантский час планировалось полностью отменить 30 Июня.