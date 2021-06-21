Во Львове после затопления дождем подвала многоэтажки загадочно погиб 16-летний подросток. Парня поразило сильным разрядом электрического тока. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. ЧП произошло 19 июня около 19:40 в жилом комплексе "Парус Сити" на улице Кульпарковская, 93. "В подвальном помещении, в котором после дождя набралась вода, был поражен электротоком житель Львова 2005 года рождения", — говорится в сообщении. Парень умер еще до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас все обстоятельства странного происшествия устанавливаются. Как спрятаться от грозы Если вы находитесь дома, нужно закрыть все окна и двери. Выключите все электрические приборы из сети. Находясь в авто, не паркуйтесь вблизи высоких деревьев или конструкций; опустите (снимите) антенну, остановитесь и переждите пик грозы. Если вы в поле, найдите углубление (желательно, чтобы там было сухо) не ложитесь, лучше присядьте, чтобы как можно меньше площади прилегания к земли.Що нельзя делать в грозу не прячьтесь от ливня под деревом: оно притягивает молнии, и на вас могут упасть ветви. Избегайте металлических заборов, стен, у которых растут деревья, фонарных столбов, металлических башен, опор электропередач. Если вы оказались в лесу — не прячьтесь от грозы на возвышении; держитесь мест с низкими дерева. Дуб, тополь, сосна и ель лучше проводят электрические разряды, остерегайтесь их. Если у вас с собой есть зонтик — не вскрывайте ее — металлические прутья притягивают разряды. Запрещено купаться в водоемах во время грозы; если вы в лодке — быстрее доберитесь до берега. Не звоните с мобильного — сразу выключите его, ведь большая угроза попадания молнии. Ранее мы писали, что во Львове произошло настоящее чудо с 4-летним мальчиком, который утонул на целых 5 минут. Также сообщалось, что в Запорожье на пляже произошла трагедия с подростком. При этом безразличие очевидцев поразила медиков.