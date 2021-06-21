Многие привычные манипуляции с волосами с нашей бьюти-рутины могут лишить локоны здоровья и красоты. Чего не стоит делать и каких ошибок в уходе следует избегать? Трихолог Лариса Пономаренко на странице в Instagram назвала пять шагов, чтобы избежать трихологический проблем. Конечно, визит к специалисту нельзя откладывать, если ты наблюдаешь усиленное выпадение волос, зуд или боль на коже головы, перхоть и т.д. Если же у тебя нет у них этих симптомов, то нужно позаботиться о том, чтобы для визита к трихологу причинам не появилось. 1.Миття волосы каждый день. Это не правильно. Если волосы моются за того, что быстро жирнеют, то нужно выяснить причину, почему так происходит? 2. Использование чужих расчесок. С расческой можно перенести все, что угодно — от грибкового поражения, к педикулеза.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) 3.Туги прически и укладки. Любительницы ежедневных тугих укладок замечают, что со временем их волосы редеют в зоне челки. 4.Миття волосы мягкими и безсульфатнимы шампунями. Как показала практика, эти средства не вымывают кожу головы, оставляя чешуйки кератина, кожный жир, загрязнения из окружающей среды. 5.Фарбування в домашних условиях. Особенно это касается средств для осветления волос. Напомним, что ранее бьюти-блогер назвала топ-5 распространенных ошибок в уходе, которые мы допускает в летний период.