Французские военные подверглись нападению в Мали с использованием заминированного автомобиля. В результате взрыва ранения получили много солдат. На место происшествия направлены вертолеты. Об этом сообщила турецкая газета Akşam. Отмечается, что французские военные действовали в рамках антитеррористической операции "Бархан" и в этот момент в них врезался заминированный автомобиль. В результате подрыва машины ранен очень много военнослужащих. Их количество не уточняется. По данным издания, на место происшествия направлены большое количество вертолетов для эвакуации раненых. Напомним, в феврале 2021 года два французских солдат погибли в ходе операции в Мали, еще один получил ранения. Самодельное взрывное устройство попало в их бронетранспортер. Мали — государство в Западной Африке. Северо-западная часть страны контролируется исламистами из связанной с "Аль-Каидой" группировками "Ансар ад-Дин". В этом регионе было провозглашено непризнанное государство Азавад.