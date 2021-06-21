Почти по всей Украине завтра ожидаются дожди с грозами. В то же время, сохранится жаркая погода — местами будет до +36 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Погода по Украине В большинстве областей ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами. Осадков не прогнозируют в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях. Кроме того, по всей территории сохранится жара — днем прогнозируют более +30 градусов. В то же время, жаркое будет в восточных областях. В Луганской области обещают до +36 градусов. Ночью будет также ГОСТ тепло, термометры будут показывать + 17-19 градусов, а в восточных областях + 21-23 градусов. Погода в Киеве В столице осадков не ожидается. Зато сохранится жара на уровне + 30-32 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до + 20-22 градусов. Ранее сообщалось, что погода в Украине до конца июня и в начале июля готовит синоптические "качели" с перепадом температуры воздуха в десять градусов в ряде регионов, а грозовые дожди еще задержатся.