Владимир Зеленский в День отца, 20 июня, показал старые фотографии со своим папой. Кроме того, президент Украины поздравил родители с этим замечательным праздником. Детские фото он опубликовал на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский с отцом (фото: facebook.com/zelenskiy95) Зеленский поблагодарил своего отцу за воспитание, знания, принципы и характер. Он отметил, что он очень благодарен ему за все, и он счастлив, что является сыном такого отца. "Спасибо за то, что мудро чувствуешь, когда нужно поддержать, когда — посоветовать, а когда — покритиковать. Когда нужно сказать что-то важное, а когда важно помолчать и слова не нужны. И спасибо за то, что знаешь: главные и искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, один, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз ", — написал Зеленский. Напомним, что в Украине День отца празднуется он в третье воскресенье июня. При этом праздник начал отмечаться с 2019 года, хотя в мире его начали праздновать более 100 лет назад. Редакция Styler подготовила в честь этого дня милые открытки, стихи и теплые пожелания в прозе и в СМСки. С их помощью вы можете душевно поздравить своих родителей, если этого еще не сделали. Мы также писали о том, Зеленский угостил американцев салом на "крошечной советской кухни" своих родителей.