Концертный директор и жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова 15 июня родила артисту сына. Девушка активно ведет свой блог и подробно рассказала о том, как проходили роды. Однако после этого ей пришлось столкнуться с волной критики — некоторые подписчики обвинили молодую маму в том, что она пиарится на этой теме. В разделе сториз своего Instagram Репяхова ответила на комментарии Хейтер, записав несколько эмоциональных видео. Например, были такие комментарии: Такое впечатление, что родить ребенка это сейчас нонсенс! Катя, такое впечатление, что Вы одна рожали ….?! Это все пиар с Вашей стороны? .. Другое в голову не приходит? Похоже, все потихоньку теряют здравый смысл. Еще не все рассказала. Я вот читаю иногда такие сообщения и думаю, человек в здравом уме? По словам Екатерины, она решила поделиться такими подробностями, так как видела отзыв в своей аудитории, к тому же, она опустила все лишние моменты. "Видит Бог, я вообще не хотела писать пост о родах, просто вижу отзыв, насколько у меня большая аудитория, которым это важно и интересно. Я понимаю, что я в своем блоге должна быть искренняя. Если у меня что-то в жизни происходит, я не могу делать вид, что этого не происходит. Когда я вижу некоторые комментарии, я не могу сказать, что у меня опускаются руки, но я в очередной раз убеждаюсь, насколько блог — огромный труд ", — говорит девушка. Она также заявила, что ей есть на чем пиариться и кроме этой темы. "Чтобы всем угодить, каждый что-то думает. Кто-то написал, что ради пиара написала пост. Люди, что с вами Ради которого пиара бы я хотела, поверьте, я бы нашла на чем пиариться давно. Но я этого не делаю", — отметила жена Павлика.

Екатерина Репяхова ответила на критику хейтеров (instagram.com/repyahovakate) Репяхова также добавила, что после родов количество ее подписчиков увеличилось на 20 000 человек — и многие из них как раз интересовались подробностями, связанными с рождением сына Михаила. Она попросила своих фолловеров избегать грязи и лишних страстей в ее аккаунте.

Жена Виктора Павлика отреагировала на обвинения в том, что она пиарится на теме родов Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассказала, с какими сложностями столкнулась после родов.