Пророссийские боевики во вторник, 22 июня, пять раз нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. К счастью, в результате вражеских обстрелов ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Сводку опубликовал пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Так, обстрел террористов был зафиксирован вблизи Золотого-4. Боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов.

А в районе Авдеевки боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле Красногоровки сепаратисты обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск бойцы ВСУ зафиксировали пролеты вражеских беспилотников типа «Орлан-10» и «Орлан-3М», которые пересекли линию разграничения. Беспилотники вовремя подавлены украинскими военными с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, самолет «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом MH17, был сбит в небе над Донбассом в 2014 году при помощи ракеты, которую доставили к самоходному зенитному комплексу «Бук» из России.

А соратник президента Эммануэля Макрона Пьер Персон после своей поездки на Донбассе заявил, что Европа должна ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский союз.