Ежегодно 28 июня украинцы отмечают День Конституции Украины, который является одним из главных государственных праздников . В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину Основного Закона Украины. Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Украина имеет многовековую историю конституционного процесса. Знаменитая Конституция украинского гетмана Пилипа Орлика была опубликована еще в начале XVIII века — в 1710 году. Документ устанавливал права и обязанности членов Войска Запорожского, и по оценкам историков, стал одной из первых европейских конституций Нового времени. В силу конституция Орлика, однако, так и не получила

С распадом Российской Империи Украина получила шанс на независимость, который попыталась реализовать, в том числе, и принятием собственного основного закона. Центральная Рада УНР утвердила Конституцию 29 апреля 1918. Этот день, к сожалению, стал последним днем существования Центральной Рады — она была свергнута гетманом Украинского Государства Павла Скоропадского. Аппарат Скоропадского, в свою очередь, опубликовал «Закон о временном государственном устройстве Украины» — учредительный документ, в котором закладывались основы украинской государственности.

С приходом советской власти конституционный процесс независимой Украины прекратился. Конституции УССР публиковались в 1919, 1929, 1937 и 1978 году. Только распад Советского Союза позволил стране возобновить разработку собственного основного закона и утвердить его в 1996 году.Ночь с 27 на 28 июня стала исторической — Верховная Рада, несмотря на все противоречия, приступила к обсуждению и принятию Основного закона, рассматривая одну статью за другой. Главный докладчик Михаил Сирота провел на парламентской трибуне 23 часов. В 9:00 18 минут 28 июня Конституция Украины была принята — в ее поддержку проголосовали 321 депутат, при 45 голосах против и 12 воздержавшихся.

Конституция Украины, которую утвердила Верховная Рада в 1996 году, действует и на сегодняшний день. За все время функционирования в Основной Закон вносились различные изменения и дополнения, отражающие непростой путь становления и развития государства. Конституция — самая высокая точка достижения правовой и политической системы суверенной республики.

Подчеркнем, что формирование Основного Закона страны проходило через множество сложных этапов в течение 22 лет. Первый этап исторического развития относится к периоду распада СССР и становления Украины как самостоятельного и независимого государства и полноправного субъекта международных правовых отношений.День Конституции: интересные факты