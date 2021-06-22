27 июня, в воскресенье, в Украине празднуют День молодежи. Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня в соответствии с Указом Президента Украины от 22 июня 1994 года N 323/94 «О Дне молодежи».

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Стоит отметить, что современные представители молодого поколения имеют несколько поводов для празднования дня молодежи. Так, Международный день молодежи ежегодно отмечают 12 августа, а Всемирный день молодежи всегда празднуют 10 ноября.

Праздник был установлен в честь годовщины со дня основания Всемирной федерации демократической молодежи в 1945 году. Тогда 10 ноября в Лондоне завершилась недельная Всемирная конференция молодежи. Ее проведение инициировала Всемирный совет молодежи, созданная для участия в борьбе с нацизмом. На конференции 1945 года присутствовали представители 63 стран. А в целом движение объединило 30000000 людей по всему миру.

В Украине День молодежи отмечали еще в советское время с 1958 года. В независимой Украине, в 1994 году, Президентом Украины Леонидом Кравчуком был подписан Указ «О Дне молодежи», которым и установлена дата празднования.

Украинский праздник установлен с целью поддержки инициативы молодежных объединений и организаций Украины.

Традиционно в День молодежи 60 молодых украинский — ученых, спортсменов, специалистов в различных областях, а также героев — награждают премией Кабинета Министров Украины. Кроме того, организуются многочисленные мероприятия и ивенты, посвященные события. В этот день в каждом регионе страны традиционно проходят праздничные мероприятия.

Отметим, что в Украине не сформировалось устойчивой традиции празднования Дня молодежи, поэтому в этот день принято поздравлять друзей, родственников, дочерей, сыновей, внуков и внучек, которым от 18 до 35 лет.

Как сообщала НАРОДНАЯ ПРАВДА , 23 июня, в Украине отмечают День государственной службы — профессиональный праздник государственных служащих.

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