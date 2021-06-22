Еще один украинский город скоро повысит стоимость проезда в общественном транспорте. Речь идет об Ивано-Франковске.

О причинах подорожания и новые тарифы рассказал начальник управления транспорта и связи горсовета Андрей Гиглюк в комментарии «Общественном».Когда и на сколько увеличат цены на проезд

По словам чиновника, новые тарифы должны вступить в действие 12 июля.

Скорее всего, тарифная сетка в коммунальном транспорте будет следующей:

стоимость проезда по карте «Галка» составит 6 грн (вместо 4 грн) оплата банковской картой или SMS-билет — 8 грн (вместо 5 грн) наличными — 10 грн (вместо 6 грн).

Частные перевозчики предлагают увеличить стоимость проезда с 6 до 8 грн.

Представителей льготных категорий будут перевозить бесплатно в коммунальном транспорте и с 10:00 до 16:00 — в частном (после 16:00 будет доступно три льготные места).В чем причина повышения цены?

Среди основных причин подорожания проезда — расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на замену колес и техническое обслуживание.

Гиглюк заметил, что стоимость этих материалов «увеличилась на 15,2%, а то и 30%».

Кроме того, увеличилась минимальная заработная плата.

«Мы имеем проблемы с водителями, а именно — их острый недостаток, потому что много выезжают за границу из-за малой заработной платы и тяжелые условия труда», — добавил он.

Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации рассказали, когда подорожает транспорт в столице.

