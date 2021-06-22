21 июня в Бухаресте на Национальном стадионе состоялся матч сборной Украины и Австрии в рамках Евро-2020. Украина игру проиграла, заняв третье место в турнирной таблице группы С, нас обошли Нидерланды и Австрия.

Австрия буквально с первых секунд держала украинскую команду в напряжении. И на 21-й минуте мяч в наши ворота забил полузащитник Кристоф Баумгартнер. Игра закончилась счетом 0:1.

Интересно, что Австрия впервые пробилась в плей-офф на Чемпионате Европы. В групповом этапе С у австрийцев два выигрыша и один проигрыш.

Одновременно с этим у Украины два поражения и одна победа. Команде Андрея Шевченко остается только надеяться, что результаты оставшихся матчей позволят пройти в 1/8 финала Евро-2020.Что нужно, чтобы Украина попала в плей-офф

Как пишет sport-express, чтобы совпали два из четырех следующих раскладов:

1. В группе В — Финляндия должна проиграть Бельгии (результат России тогда для Украины не имеет значение). А если финны наберут хотя бы очко, то чтобы Россия проиграла Дании, но не больше, чем в один мяч.

2. В группе D — чтобы хорваты сыграли вничью с шотландцами.

3. В группе Е — нужна непобеда Польши над Швецией и либо поражение Испании от Словакии, либо ее победа над словаками в два мяча, либо в один мяч, но не результативно — 2:1 или 1:0.

4. В группе F Германия или Португалия должны проиграть свои последние матчи в три мяча.Самые интересные матчи недели 21-27 июня.