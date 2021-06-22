Украину накрыла 30-градусная жара. В связи с этим эксперты дают советы, которые помогут людям минимизировать вред от высоких температур для человеческого организма. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Как вести себя на жаре:

Адаптируйте распорядок дня: по возможности избегайте полуденной жары и ограничивайте пребывание на открытом воздухе утренними и вечерними часами.

Избегайте физических нагрузок. Если вам необходимо работать физически, выпивайте каждый час по два-четыре стакана прохладной воды.

Если находитесь на открытом воздухе, то по возможности в тени.

Носите головные уборы и солнцезащитные очки.

При загорании используйте солнцезащитный крем с солнцезащитным фактором не менее 20 SPF (для малышей не менее 30 SPF) или выше.

Никогда не оставляйте детей в припаркованном транспортном средстве — даже на очень короткое время.

Вы должны обеспечить свой организм достаточным количеством жидкости. Для этого пригодны минеральная вода, соки, супы, богатые жидкостью фрукты, такие как дыни, огурцы, помидоры, клубника, персики. Старайтесь пить от полутора до двух литров жидкости в день.

Избегайте употребление напитков, содержащих алкоголь, кофеин или большое количество сахара.

Избегайте употребление очень холодных напитков — они нагружают желудок. Употребляйте легкую пищу небольшими порциями в течение дня.

Как охладить себя в жару

Оставайтесь в прохладном помещении.

Проветривайте помещение ночью и утром. Затемняйте помещение днем.

Принимайте прохладный душ или ванну.

Подставляйте запястья по проточную прохладную воду.

Наложите влажный компресс на лоб или шею, холодную гелевую маску на глаза или используйте распылитель воды для лица, рук и декольте.

Уделите особое внимание пожилым людям. Поскольку в жару на сердечно-сосудистую систему человека нагрузка значительно больше.

Прогноз погоды в Украине на лето 2021 года сильно отличается в зависимости от того, кто его дает. По народным приметам, лето не будет аномально жарким, а будет дождливым, а в Украинском гидрометеорологическом центре, наоборот, говорят, что лето не будет существенно отличаться от прошлогоднего.

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Напомним, в ночь на 18 июня сильный ливень затопил Днепр.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июня на Мариуполь обрушился мощный ливень с грозой и градом.

А в Керчи за ночь на 17 июня выпало полторы нормы месячных осадков — дороги и тротуары затопило водой.