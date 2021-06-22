Погода в Украине 23 июня ожидается до +30-35 градусов. Жара из европейских стран переместилась к нам.

Как передает синоптик Наталья Диденко. В то же время, в южных и западных областях в среду — вероятность локальных дождей с грозами.

«Однако все же горячий воздух подсушит атмосферную влагу хорошо — преимущественно без осадков. Поэтому — очень осторожно с бросанием окурков, всевозможных очагов, мангалов, не говоря уже о просто преступном поджигании травы или мусора», — сообщает синоптик.

В Киеве 23 июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха до 34 градусов.

«Такая жара продлится до конца недели, и уже в воскресенье столбики термометров опустятся до + 27 + 29 градусов», — обнадежила синоптик.

Как мы уже рассказывали ранее, Киев сегодня, 22 июня, накрыла настоящая песчаная буря. Горожане обеспокоились и не могут понять, что происходит в столице – туман, задымление или пыль.

А также, синоптики говорят , что июль обещает быть нетипичным — среднемесячные показатели температур приближаться к отметке 20-24,5 градусов тепла (классические показатели 17-22 градусов), что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.