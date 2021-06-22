В Украине уже в скором времени подорожают квартиры на первичном рынке недвижимости. Это будет вызвано резким стоимости строительных материалов.

Как рассказала эксперт в сфере недвижимости Виктория Берещак, цена квадратного метра вырастет на 5-7%, передает UBR.

«Резкий скачок цен на металлоконструкции, разумеется, потянет рост себестоимости, потому как процент металла в строительстве достаточно велик, и его составляющая в смете проекта весомая. Тем более, что мы видим, как по всему миру растут инфляционные опасения. Чем дешевле становится доллар, тем сырьевые товары становятся дороже. К тому же, есть ли есть определенные проблемы с сырьем (ограничения с поставками или ажиотажный спрос), это тоже подогревает стоимость», – пояснила она.

Цены на недвижимость находятся в прямой корреляции с ростом себестоимости. На рост себестоимости оказывает постоянное давление удорожание стройматериалов, комплектующих и строительно-монтажных работ.

Однако, говорить о резком скачке цен на недвижимость пока не приходится. Ограниченный платежеспособный спрос «связывает девелоперов по рукам и ногам», которые могут только реагировать на повышение цен на сырье по мере степени готовности проекта.

По ее прогнозам, рост цен на металлы в дальнейшем продолжит оказывать давление на средневзвешенную стоимость квадратного метра. Вполне вероятно, допустила она, что потенциал роста цен в ближайшем квартале в среднем по рынку составит 5-7%, а в годовом эквиваленте – до 15%.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы должны заплатить налог на квартиры и дома — квитанции-уведомления должны прийти по адресу прописки до 1 июля.

А в Харьковской области провели спецоперацию по задержанию банды «черных риелторов». Преступники находили одиноких/малообеспеченных людей, похищали их и убивали, дабы захватить квартиры.