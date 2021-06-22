Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. На встрече может подняться вопрос двусторонних отношений и мирного урегулирования на Донбассе.

Подробности разговора двух лидеров опубликованы на сайте президента.

Так, Зеленский и Меркель отметили особенности сегодняшней даты — Дня скорби и памяти жертв войны в Украине, отметив важность исторической ответственности за преступления нацизма.

«Наш разговор проходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись», — заявил Зеленский.

Он подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

«Со своей стороны, федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе погибли шесть боевиков — они подорвались на собственных минах.