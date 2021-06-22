В Одесской области, в селе Лебедевка, на пляж сошел оползень. Под завалами могут находиться люди.

Подробности чрезвычайного происшествия обнародовало управление Государственной службы по чрезвычайными ситуациям в Одесской области.

Как сообщается, информация о ЧП поступила от полиции во второй половине дня о том, что на берегу моря возле села Лебедевка рядом с базой отдыха произошел оползень.

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Рядом с местом обвала были обнаружены вещи.

На месте спасатели установили, что произошел обвал грунта высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров.

«На месте происшествия обнаружены вещи отдыхающих. Информация о возможных пострадавших проверяется. Всего к поисковым работам привлечено 7 единиц техники и 40 человек», — указано в сообщении.

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