Украинцы возмутились «копеечной схеме» в супермаркетах, когда кассиры не выдают сдачу покупателям, ссылаясь на отсутствие мелочи. Граждане уверены, что все это позволяет владельцам магазинов получать ежемесячно миллионы лишней прибыли.

Соответствующий пост опубликовал Андрей Козак.

«Сегодня в очереди на кассе имел возможность наблюдать, как кассирша без исключений каждому покупателю наличными недодавала сдачу, копеек нет. Конечно, 50-70 копеек тебя не спасут, но все же. Когда подошла моя очередь, пробив мой товар, я получил 200 гривен и 30 копеек к уплате. 30 копеек у меня не было, хотя я всегда давал, например 201 гривну, на этот раз я решил не добавить эти копейки, которые якобы значения не имеют и передал кассиру лишь 200 гривен и вот самое интересное началось. Кассир грубым голосом предупредила меня: «Уважаемый, здесь вам не ол инклюзив, то есть все включено, я вам сказала 200 гривен 30 копеек, или вы на экране не видите?!». Согласен, хотя и немного хамски, но 30 копеек тоже деньги, и пожалуй нехватку спишут на нее, поэтому без колебаний даю 2 гривны, а сдачу получаю вместо 1 грн 70 копеек всего одну гривну. И самое интересно в ситуации, около десяти человек, как я написал выше, по моим наблюдениям также недополучили своей сдачи. И только одна бабушка, которая спросила где ее сдача, в ответ получила волну хамства и возмущение, якобы на 80 копеек старуха не оскудеет, беги отсюда!», — пишет он.

Козак подсчитал, что «если миллион покупок только за один месяц недополучат по 70 копеек сдачи, тогда подобные супермаркеты получат 700 000 лишней прибыли».

«По статистическим данным, сейчас есть около 20 отработанных схем, как обмануть покупателя, и самое главное, что такими схемами пользуются около 90% продавцов. Поэтому проверяйте ваши чеки, ведь очень часто там может появиться товар, о существовании которого вы и не догадаетесь», — добавил он.

Как сообщалось ранее, цены на продукты в Польше практически не отличают от украинских, только некоторые товары в начале лета там дороже.

Также сообщалось ранее, что с начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.