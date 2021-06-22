Кабинет министров ожидает стремительного роста тарифов на коммунальные услуги, — об этом говорится в прогнозе правительства по социально-экономическому развитию до 2024 года.

Как пишет «Страна», уже в этом году тарифы на отопление и горячую воду могут вырасти на 33% (±3%).

При этом в последующие года рост этого показателя только продолжится:

в 2022 на 6% (±3%),

в 2023 на 5% (±3%)

в 2024 году на 5% (±3%).

Также Кабмин ожидает роста тарифов на водоснабжение:

в текущем году на 20% (±5%),

в 2022 на 11% (±5%),

в 2023 на 5% (±5%)

в 2024 году на 5% (±5%).

Таким образом, до конца 2024 года тарифы на отопление и горячую воду власти планируют поднять на 49%, а на холодную воду — на 41%.

Как сообщалось ранее, в Украине с апреля действует новый порядок взыскания долгов с физических лиц — списать деньги могут автоматически с банковского счета должника. Это разрешает приказ Минюста от 23 марта №1061/5. Также сообщалось, за какие долги будут арестовывать банковские счета.