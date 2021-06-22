Пенсии в Украина повысят уже с 1 июля, но прибавки будут несущественными — в среднем 85 гривен.

Об этом говорится в утвержденном бюджете Пенсионного фонда.

Минимальную прибавку получат те, кто получает минимальную пенсию — 85 гривен (пенсию повысят с 1769 до 1854 грн). Минимальные выплаты, напомним, получают только те, кто не выполнил требования по стажу и не достигли возраста 65 лет.

Украинцы, которые получают самые высокие пенсии, смогут рассчитывать на прибавку в размере 850 гривен.

Мужчины, у которых свыше 35 лет стажа, за каждые дополнительные 12 месяцев могут получать прибавку к пенсии в размере 1% прожиточного минимума. У женщин требование по стажу – 30 лет.

10 июня в Украине вступал в силу закон об электронных трудовые книжки. В результате назначать пенсии будут автоматически, а свой стаж можно будет посмотреть на сайте Пенсионного фонда (ПФУ).

59% украинцев считают, что отвечать за их пенсии в старости должно государство. При этом только 39% украинцев возлагают ответственность за пенсионное обеспечение на себя.