Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает отрицать российскую агрессию против Украины. Накануне он написал статью «Быть открытыми, несмотря на прошлое», в которой заявил, что Революцию достоинства организовали США, спровоцировав тем самым раскол в стране.

Материал опубликовал официальный сайт российского президента.

Путин назвал Майдан «антиконституционным вооруженным переворотом».

«Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?», — заявил он.

Путин утверждает, что многие страны были поставлены перед выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией:

«Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере «украинской трагедии 2014 года».

Накануне Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на диалог с США по вопросу строительства «Северного потока-2».