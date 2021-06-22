В ночь на понедельник 21 июня, накануне футбольного матча Дания-Россия, в парке Østre Anlg изуродовали памятник Тарасу Шевченко.

Инцидент произошел в Копенгагене (столица Дании).

Судя по надписям, сделали это футбольные фанаты России. Шевченко, отметим, разрисовали в цвета государственного флага РФ, а также написали: «Крым – Россия», «К черту НАТО» и «Нет нацистам».

СМИ подчеркивают, что накануне матча Дания-Россия в этот парк приехало много российских фанатов. При этом в полиции Копенгагена заявили, что не получали никакой информации по поводу осквернения бюста Шевченко.

«Великая культурная нация востока поражает: Østre Anlg сегодня, бюст национального поэта Украины Тараса Шевченко», – прокомментировал инцидент журналист и публицист Уффе Гардель в Facebook.



Как сообщалось ранее, в этот же день, 21 июня, в Бухаресте на Национальном стадионе состоялся матч сборной Украины и Австрии в рамках Евро-2020. Украина игру проиграла, заняв третье место в турнирной таблице группы С, нас обошли Нидерланды и Австрия.