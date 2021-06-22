На оккупированном Донбассе погибли шесть боевиков — они подорвались на собственных минах.

Подробности сообщила спикер Министерства обороны Анна Новицкая, ссылаясь на данные разведки.

П данным разведки, боевики продолжают нарушать договоренности о режиме «тишины», минируя местность.

«Так, за минувшие сутки в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили: шесть безвозвратных, пять санитарных», — рассказала Новицкая.

При этом потери сопровождаются распространением дезинформации о якобы активизации боевых действий со стороны украинской армии путем рассылки СМС на мобильные телефоны российских наемников.

Отметим, сепаратистские СМИ отмечают, что боевики погибли возле оккупированного Донецка якобы в результате минометного обстрела.

Как мы уже рассказывали ранее, деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе ограничивают пророссийские боевики. Сотрудникам организации не дают доступа к объектам на «земле».

А 21 июня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.