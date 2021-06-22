Появилось фото подозреваемого в убийстве 47-летнего ветерана АТО Сергея Борисевича и подрыве его квартиры в селе Белогородка под Киевом. Задержанным оказался 43-летний моряк, который проживал неподалеку от убитого.

Фотографию во вторник, 22 июня, опубликовала пресс-служба областного ГУ Нацполиции.

Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, правоохранители выдвигали разные версии случившегося – взрыв газа, пожар, несчастный случай, – но в итоге выяснили, что речь идет о преступлении.

47-летняя жертва, выходец из Кременчуга, получила множественные увечья. Мужчине перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.

Подозреваемого в убийстве удалось найти. Известно, что у жителя села есть семья, но она живет в Севастополе в оккупированном Крыму.

Вероятного преступника поймали и поместили в изолятор. «Следователи и оперативники работают над сбором доказательной базы для объявления ему подозрения по двум статьям – умышленное убийство и уничтожение имущества общеопасным способом», – указал Небытов.

Как мы уже рассказывали ранее, в результате взрыва в селе Белогородка Киевской области погиб 47-летний ветеран АТО Сергей Леонидович Борисевич.

А также, в оккупированном Луганске в ночь на 18 июня прогремел взрыв на газопроводе в районе парка имени 1 Мая.