22 июня в Украине отмечают День скорби и памяти жертв Второй мировой войны.

Напомним, День памяти был учрежден указом президента Украины Леонида Кучмы № 1245/2000 от 17 ноября 2000 года. Также Верховная Рада ввела всеукраинскую минуту молчания в этот трагический день.

Сегодня на зданиях и учреждениях государственной власти должны приспустить государственный флаг Украины в знак памяти о погибших. На телевидении и радио должны ограничить трансляцию развлекательных программ.

Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года — она стала одним из самых жестоких и кровавых военных конфликтов в истории человечества. Украина оказалась в эпицентре войны — 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Потери Украины, по разным данным, составляют — от 8 до 10 млн человек. Полностью или частично было разрушено более 700 больших и малых городов и 28 тысяч сел.

Напомним, в июне 2021 года православные будут отмечать сразу несколько больших церковных праздников,