Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на 23 июня. По ее словам, в большинстве областей ожидается жара.

Соответствующим прогнозом она поделилась в Facebook.

Диденко говорит, что завтра в течение дня в Украине ожидается 30-35 градусов. При этом на юге и западе есть вероятность локальных дождей с грозами.

В Киеве 23 июня ожидается сухая и жаркая погода с температурой воздуха 32+34 градуса.

По ее прогнозу, такая жара продлится до конца недели, в воскресенье столбики термометров опустятся до 27-29 градусов.Прогноз погоды в Украине на лето 2021 года сильно отличается в зависимости от того, кто его дает. По народным приметам, лето не будет аномально жарким, а будет дождливым, а в Украинском гидрометеорологическом центре, наоборот, говорят, что лето не будет существенно отличаться от прошлогоднего.

Накануне из-за сильного ливня оказалась затопленной оккупированная Ялта. Ситуацию ухудшила река Водопадная, из-за обильных осадков она вышла из берегов.

Напомним, в ночь на 18 июня сильный ливень затопил Днепр.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 июня на Мариуполь обрушился мощный ливень с грозой и градом.

А в Керчи за ночь на 17 июня выпало полторы нормы месячных осадков — дороги и тротуары затопило водой.