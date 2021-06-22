Шестой флот США примет участие в совместных ежегодных учениях SeaBreeze-2021. В целом, в учениях примут участие 32 страны.

Подробности обнародовала пресс-служба посольства США в Киеве.

“Шестой флот США официально объявил об участии в совместных украино-американских ежегодных военных учениях SeaBreeze-2021, которые начинаются на следующей неделе в Черноморском регионе”, — указано в сообщении.

Отметим, в 2021 году в учениях SeaBreeze в 2021 году примет участие самое большое количество стран за всю их историю:

“32 страны с шести континентов, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга”.

Будет задействовано более 30 кораблей, большое количество бронированной техники и артиллерии, авиация Украины и США, беспилотные авиационные аппараты, в том числе Bayraktar.

Будет использована военная и гражданская инфраструктура черноморского побережья Украины. В свою очередь Соединенные Штаты Америки предоставят технику и оборудование, а также материальную поддержку.

Совместные учения планируют провести с 28 июня по 10 июля в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, в США рассматривали возможность в течение ближайших недель отправить в Черное море свои на фоне наращивания Россией военного присутствия у наших границ.