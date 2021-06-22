Российский газопровод «Северный поток-2» подрывает безопасность не только Украины, но и других стран Восточной Европы.

Такое заявление сделал исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

По его словам, когда администрация Джо Байдена приступила к своим обязанностям, вероятность остановить его строительство была уже очень мала, ведь трубопровод был готов более чем на 90%:

«Думаю, вы знаете, что позиция администрации остается очень ясной в отношении шагов, предпринятых на данный момент по поводу санкций. Мы, безусловно, подчеркнем нашу веру в то, что трубопровод является российским геополитическим проектом, который угрожает энергетической безопасности Европы, а затем, безусловно, подрывает безопасность Украины и других восточных стран, в том числе союзников и партнеров по НАТО на восточном фланге».

Он также пояснил, что администрация Байдена отказалась от некоторых санкций, поскольку не хочет рисковать и разрушать отношения с европейскими союзниками. Он добавил, что США хотят использовать «пространство, предоставляемое этими отказами» для того, чтобы взаимодействовать с Германией.

Как ранее заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2».