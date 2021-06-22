Популярный блогер Александр Волошин (1,2 млн подписчиков в TikTok и 1,4 млн в Instagram) оказался в центре скандала из-за акции с подарком ребенку iPhone 11. Юристы говорят, Волошин за выходку может сесть в тюрьму. При этом в сети утверждают, что Волошин просто решил хайпонуть, мол все было изначально срежиссировано.

Отметим, накануне Волошин решил подарить новенький iPhone 11 одному из своих подписчиков. Он ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok, и первой, кто сказал «да» оказалась совсем маленькая девочка, гулявшая с мамой. Парень вручил ребенку смартфон, но после того, как камера выключилась, потребовал отдать гаджет обратно. В этот момент камеру включила уже мать девочки, которая не хотела, чтобы ее дочь отдавала iPhone.

После инцидента блогера и его девушку Анну Тринчер хейтить. В ответ Тринчер заявила, что Саша перестал выходить на связь: «Я уверена, что Саша далеко не глупый мальчик, и такого просто не могло произойти. Я все равно буду за него. Все равно буду его поддерживать, что бы ни произошло, я буду на его стороне».

Тем временем, некоторые пользователи сети уверены, все изначально было подстроено, все ради славы.

Несмотря на это, юристы говорят, что блогер может получить немалый штраф или даже реальный тюремный срок.

Как пишет РБК-Украина, согласно Гражданскому кодексу Украины во время «акции» Волошина состоялось «дарение» (ст. 717). В п. 4 ст. 719 (Форма договора дарения) говорится о том, что договор дарения движимых вещей, имеющих особую ценность, заключается в письменной форме. Передача такой вещи по устному договору является правомерной, если суд не установит, что одаряемый завладел ею незаконно.

Согласно п. 1 ст. 722 (Принятие дара), право собственности одаряемого на дар возникает с момента его принятия.

«Другими словами, если блогер при матери подарил ребенку смартфон, то можно сказать, что состоялся устный договор дарения, мать согласовала сделку. А вот дальше — интереснее. Когда Волошин вырвал из рук девочки подаренный ей им же iPhone — это уже грабеж, потому что право собственности на подарок произошло, соответственно права на гаджет перешли к ребенку», — рассказал изданию юрист.

Он также добавил, что мать девочки может спокойно написать заявление в полицию. И уже в суде блогер должен будет доказывать, что не дарил iPhone. Но сделать это будет крайне трудно, ведь есть свидетели и даже видео. С юридической точки зрения, Волошин совершил грабеж. А это — статья 186.

Такой поступок наказывается штрафом от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

https://www.youtube.com/watch?v=ijSg4ihVlHQ&t=4s

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