В Украине в рамках программы «Здоровая Украина» могут появиться спортивные площадки с виртуальными тренерами.

Новшество анонсировал президент Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30».

Зеленский заявил, что в стране намерены реализовать общенациональную программу по популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи, а среди взрослых и пенсионеров – прохождения своевременного медицинского обследования. Над программой работают министерства здравоохранения, молодежи и спорта, образования и науки.

Президент констатировал, что около 70% украинцев регулярно не занимаются физической активностью. Это происходит по разным причинам, в том числе и из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры – удобной, современной, бесплатной и еще важнее – рядом с домом.

В связи с этим Зеленский обещает, что в разных уголках Украины создадут тысячи активных парков и спортивных площадок, где будет стенд с QR-кодом и «виртуальным тренером», который будет советовать людям упражнения.

Также, по словам президента, в рамках программы для лиц старше 55 лет будут введены полные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий – ежегодно.

Накануне в Министерстве здравоохранения рассказали, что делать украинцам, которые не могут получить вторую дозу вакцины от COVID-19 в установленные разработчиком сроки.

Как сообщалось ранее, опасный индийский штамм коронавируса «Дельта» придет в Украину к осени. Новая волна заболеваемости «накроет», скорее всего, сначала восточные области.

