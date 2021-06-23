Российский газопровод «Северный поток-2» — геополитический проект, который угрожает безопасности Украины. По этой причине, США против того, чтобы у Российской Федерации появился еще один рычаг давления на европейские страны.

Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

Так, США хотят добиться гарантий, что Россия не использует газ в качестве инструмента давления на любое европейское государство.

«Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы гарантировать, что Россия не сможет использовать энергию в качестве инструмента принуждения в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе», — утверждает Блинкен.

Также напомним, Украина продолжит получать от России деньги по газовому контракту, даже в случае завершения строительства «Северного потока-2» до конца текущего года.

А «сенатор» оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина не получит компенсаций после запуска газопровода «Северный поток-2» ни от РФ, ни от западных партнеров.