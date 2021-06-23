Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 21 июня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Золотого-4 оккупанты осуществляли обстрел украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Красногоровки враг обстреливал наших бойцов из станковых противотанковых гранатометов.

А в районе Лебединского оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Также из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем оккупанты дважды осуществили обстрел вблизи Водяного на Приазовье.

Кроме того, в направлении Светлодарска боевики обстреляли позиции ООС из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

А в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» и «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника были вовремя подавлены средствами РЭБ.

Сегодня, 23 июня, боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. На встрече может подняться вопрос двусторонних отношений и мирного урегулирования на Донбассе.

На оккупированном Донбассе погибли шесть боевиков — они подорвались на собственных минах.

