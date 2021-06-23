Штамм коронавируса Delta Plus (производный от Delta) внесен в список Всемирной организации здравоохранения как вариант, вызывающий особое беспокойство, поскольку он устойчив к моноклональным антителам, обнаружен уже в 9 странах.

Hindustantimes сообщает, что этот штамм легче передается и устойчивее к вакцинам и иммунитету.

Delta Plus зафиксировали в Великобритании, США, Японии, Китае, Португалии, Швейцарии, Польше, Индии, Непале и России.

Этот штамм еще называют «непальским», поскольку он был обнаружен у 13 человек, которые путешествовали из Непала в Японию. Действительно ли он появился в Непале, неизвестно.

Как сообщалось ранее, в Украине сотрудников компаний начинают вакцинировать от COVID-19 препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что делать украинцам, которые не могут получить вторую дозу вакцины от COVID-19 в установленные разработчиком сроки.