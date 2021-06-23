Служба безопасности Украины обнаружили большое количество военных средств поражения в Луганской области, которые принадлежали пророссийским боевикам.

Согласно оперативным данным, тайник обустроили в 2014 году казаки из «Всевеликого войска Донского», которые воевали в Украине на стороне «ЛНР», сообщили в ведомстве.

Боевики закопали оружие и боеприпасы на открытой местности вблизи пассажирской железнодорожной остановки в городе Счастье и автомобильной трассы Старобельск-Донецк.

В тайнике правоохранители обнаружили 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм, 12 гранатометных выстрелов ВОГ-17, 90 вышибных зарядов к минометным минам калибра 82 мм, более 400 патронов различного калибра, подрывник артиллерийского снаряда.

Изъятие средств поражения проводилось подразделениями Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как мы уже рассказывали ранее, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина спровоцировала кризис на Донбассе.

А также, канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. На встрече может подняться вопрос двусторонних отношений и мирного урегулирования на Донбассе.