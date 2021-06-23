Люди в результате схождения оползня в Лебедевке Одесской области не пострадали.

Женщина, вещи которой нашли возле места обвала, жива.

Тем временем спасатели расчистили уже около 70 квадратных метров побережья, но осталось еще столько же. Спасатели привлекут для работы трактор.

Специалисты также отмечают, что в Одесской области целый месяц шли дожди, по этой причине есть угроза оползней. В частности, повторного обвала в этом же месте.

Всего из-за сильных дождей обрушилось около 150 тонн земли.

https://www.youtube.com/watch?v=e5FPWubO36U

Напомним, оползни в Одесской области довольно частое явление. К примеру, 31 марта 2020 года произошла трагедия в Алтестово Беляевского района — на берегу Хаджибейского лимана людей засыпало грунтом.

А 15 июля 2019 года оползень сошел на побережье в районе пансионата «Борей» (Черноморка). Вдоль побережья сдвинулся грунт ориентировочно на площади 200 квадратных метров.