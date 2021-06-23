Подозреваемый во взрыве и пожаре в пятиэтажном жилом доме в Белогородке Киевской области дал показания. Он сознался, что совершил убийство и устроил поджог, чтобы замести следы.

Соответствующую информацию опубликовал руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

По словам подозреваемого, преступление было совершено в состоянии аффекта и сейчас раскаивается в содеянном.

«Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела при помощи бензина. В преступлении раскаиваюсь», – заявил мужчина.

Как мы уже рассказывали ранее, появилось фото подозреваемого в убийстве 47-летнего ветерана АТО Сергея Борисевича и подрыве его квартиры в селе Белогородка под Киевом. Задержанным оказался 43-летний моряк, который проживал неподалеку от убитого.

А в Никополе задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Анастасия Карнаух пропала еще 14-го июня, и после пятидневных поисков была обнаружена мертвой в промышленной зоне в кустах — за зданием бывшей ниточной фабрики.