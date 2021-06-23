ПриватБанк повысил комиссию на оплату услуг и товаров через свой мобильный банкинг Приват24.

Как сообщил пресс-секретарь «ПриватБанка» Олег Серга в комментарии «Обозревателю», вместо 1 гривны клиентам банка придется платить 0,5% от суммы платежа.

Нововведение уже внедрили в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях, а до конца года его распространят по всей стране.

«Прошлый тариф он был, можно сказать, акционным. Мы будем следить за ситуацией на рынке. Наша задача — чтобы тариф был конкурентоспособным и доступным для клиентов. Постепенно, до конца года, новый тариф распространится по всей стране», — рассказал Серга.

Он отметил, что речь идет о комиссии не за переводы, а за оплату товаров и услуг бизнесу через «Приват24». То есть если клиент захочет перевести деньги со своей карты на другую карту физического лица, новые правила оплаты его не коснуться.

В ближайшие годы в Украине продадут сразу несколько финансовых учреждений. Приватизация таких банков, как Ощадбанк и ПриватБанк предусмотрена стратегией развития банковского сектора от 2018 года, снижение доли государства в банковском секторе предусмотрено и в меморандуме с МВФ. Ранее мы сообщали о том, как новшество повлияет на клиентов.