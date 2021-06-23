Появились свежие данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям первый квартал 2021 года. Суммарные расходы составили 831,5 млрд грн, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

Соответствующий отчет опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Главной статьей расходов за квартал были «Продукты питания и безалкогольные напитки» — 39,5%.

Расходы домашних хозяйств по статье «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» составляют 18,0%. На «Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики» уходит 7,5% расходов.

Кроме того, на «Транспорт» украинцы тратят 7,9%, на «Здравоохранение» — 6,1%, на «Одежду и обувь» — 4,5%, на «Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья» — 3,4%, на «Отдых и культуру» — 3,0%, на «Связь» — 2,5%, на «Рестораны и отели» — 2,3%, на «Образование» — 1,5%, на «Разные товары и услуги» — 3,8%.

Как мы уже рассказывали ранее, цены на продукты в Украине продолжают стремительно меняться, что-то дорожает, а что-то наоборот. С начала года больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

А также в Украине уже в скором времени подорожают квартиры на первичном рынке недвижимости.