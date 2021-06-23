Российские военные открыли огонь по курсу британского эсминца «Дефендер». В России заявили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море. Все произошло в районе мыса Фиолент.

Telegram-канал «Дождь» процитировал заявление российских военных после происшествия с британским эсминцем «Дефендер»

По версии России, в 11:52 британский эсминец «Дефендер» пересек российскую границу и на 3 км вошел в территориальное море у мыса Фиолент. Его предупредили о применении оружия в случае нарушения границы, но он не отреагировал. В 12:06 и 12:08 российский пограничный сторожевой корабль якобы выполнил предупредительный выстрел. В 12:19 российский самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца. В 12:23 «Дефендер» покинул территорию.

В Министерстве обороны Британии после заявления со стороны РФ о нарушении ее госграниц заявили, что «Дефендер» совершал мирный проход в соответствии с международным правом.

Минобороны Великобритании предположило, что в момент прохода эсминца Россия проводила учения по артиллерийской стрельбе в Черном море. Отметим, британский эсминец HMS Defender D36 вошел в Черное море 14 июня вместе с нидерландским фрегатом HNMLS Evertsen F805 ВМС. Вместе они присоединились к американскому эсминцу УРО USS Laboon, все три корабля готовились к международным учениям Sea Breeze-2021, которые стартуют в Черном море. В этом году они будут проходить с 28 июня по 10 июля на побережьях Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В них примет участие рекордное количество стран – 32 из 6 континентов.

Напомним, 16 мая в Черное море через пролив Босфор вошел британский патрульный корабль HMS Trent.