Два первых случая штамма COVID-19 «Дельта» в Украине подтвердили в лондонской лаборатории, где проводили анализ образцов вируса.

Как сообщается, подозрения на этот штамм были вызваны тем, что симптомы у зараженных отличались от тех, которые встречались ранее у больных COVID-19.

Такое заявление сделал информированный источник в команде президента Владимира Зеленского, передает РБК.

Двое инфицированных въехали в Украину из России и уже по прибытию обнаружили заражение. Они были госпитализированы, после чего у них взяли образцы на анализ.

«У них заподозрили этот штамм, поскольку немного отличаются симптомы от других штаммов. Тошнота, насморк, першение в горле и температура появляется не с первого дня, но она очень высокая. Сейчас эти люди находятся в одной из киевских больниц. Хуже всего, что при этом штамме молодые люди, подростки болеют чаще, чем при других вариантах вируса», — отметил источник.

Отметим, у больных штаммом «Дельта» все чаще наблюдается головная боль, сопровождаемая болью в горле, насморком и лихорадкой. А отсутствие обоняния не входит даже в десятку симптомов.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине незаконно продают вакцины от COVID-19, а также подделывают ПЦР-тесты. Подобные мошеннические схемы уже фиксируют в Киевской и Черкасской областях.

Тем временем, в Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса. Одновременно с этим продолжается прививка приоритетных групп из предыдущих этапов.