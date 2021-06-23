Сборная Украины выходит в 1/8 финала Евро-2020. Наша сборная стала одной из четырех лучших сборных, занявших третьи места в своих группах.

Как Украине удалось выйти из группы, рассказываем в нашем материале.

Сегодня у Украины был последний «шанс» оказаться в плей-офф Евро-2020. Для этого необходимо, чтобы в одной из двух оставшихся группах (E и F) команда, занявшая третье место, набрала не больше 3 очков и имела худшую разницу забитых-пропущенных, чем у Украины. У сборной Украины в активе было 3 очка и -1 (4 забитых, 5 пропущенных).

И уже после матчей в группе E украинцы получили необходимый для себя расклад. Здесь необходимо было, чтобы Испания выиграла у Словакии, не пропустив при этом 3 гола, а Швеция не проиграла Польше. Все сложилось. Испания обыграла Словакию 5:0, а Швеция — Польшу 3:2. Причем шведы, выигрывая по ходу матча 2:0, пропустили дважды и имели шанс пропустить и третий гол от поляков.

По итогу, третьими в группе E финишировали словаки, которые имеют худшую разницу, чем украинцы (-5). Также украинцы выше Финляндии, которая имеет также 3 очка и -2 разницу голов.

Словакия уже точно вылетает, а вот Финляндия еще имеет теоретические шансы обойти по разнице голов кого-то из группы F — Португалию (если проиграет французам с разницей в четыре гола) или Германию (если немцы уступят Венгрии с разницей в четыре гола, а Франция выиграет у Португалии).

В этом случае, Украина сыграет с победителем группы F, если же сборная Финляндии вылетит из турнира — со Швецией.

Напомним, 21 июня в Бухаресте на Национальном стадионе состоялся матч сборной Украины и Австрии в рамках Евро-2020. Украина игру проиграла, заняв третье место в турнирной таблице группы С, нас обошли Нидерланды и Австрия.