В Украине разработали брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны». В издании разъясняется, как гражданам действовать, если РФ начнет полномасштабное вторжение.

Презентация пособия от Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте прошла сегодня, 23 июня.

«Идея создать такую брошюру возникла после последней эскалации ситуации на украинской границе со стороны России», — рассказала глава Центра Любовь Цыбульская.

Украинские разработчики пособия взяли за основу шведскую брошюру.

«Брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия», — рассказала Цыбульская.

Книга будет распространяться как онлайн, так и в печатном виде на украинском, крымскотатарском, английском и русском языках.

Уже напечатано около 100 тысяч экземпляров. Прежде всего их получат жители южных и восточных областей страны.

https://www.youtube.com/watch?v=1ShS-oTx3qw

Пособие разрабатывалось с участием специалистов ГСЧС, Минобороны, Аппарата главнокомандующего ВСУ, общественных организаций.

Как мы уже рассказывали ранее, президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз рассматривает Россию только как участника войны на востоке Украины, а не как посредника в конфликте.

Напоминаем, Россия ведет войну против Украины на всех фронтах, в том числе информационном.