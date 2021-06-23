Украинцы продолжают отрицательно оценивать деятельность правоохранительных органов в стране. Только к Национальной полиции и Службе безопасности по сравнению с июлем 2020 года уровень недоверия изменился с -25% до -31%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда «Демократические инициативы».

Министерство внутренних дел изменило показатели в лучшую сторону, но незначительно: с -46% до -43%), Государственное бюро расследований (из -47% до -43%), прокуратура (с -58% до -52%), Специализированная антикоррупционная прокуратура (с -60% до -52%).

Положительная динамика изменения доверия/недоверия за последние 10 месяцев наблюдается в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины: баланс улучшился с -59% до -49%.

За последний год улучшилась оценка и действий министра внутренних дел Арсена Авакова: баланс изменился с -52% до -48%. Однако Аваков остается руководителем с худшей оценкой среди других руководителей правоохранительных органов.

Лучший баланс оценки имеет председатель СБУ Иван Баканов. Однако за последние 10 месяцев изменение баланса в лучшую сторону было немного больше погрешности опроса: от -30% в 2020 году до -27% в 2021 году.

Баланс оценки действий генерального прокурора Ирины Венедиктовой остался неизменным: -39%.

Ранее данные опроса Центра Разумкова показали, что 59% украинцев считают, что отвечать за их пенсии в старости должно государство. При этом только 39% украинцев возлагают ответственность за пенсионное обеспечение на себя.

А данные опроса Социологической группы «Рейтинг» показали, что в марте 2021 61% опрошенных считают, что Крым должен быть автономной республикой в составе Украины как до 2014 года. Еще 11% заявили, что Крым должен быть крымскотатарским автономным регионом в Украине.

