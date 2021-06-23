28 июня на Землю обрушится мощнейшая в этом месяце магнитная буря.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Униан

Приближение метеоудара почувствуется уже 27 июня, сегодня могут быть первые магнитные колебания приближающейся магнитной бури.

Симптомы при магнитных бурях:

— бессоница либо же сонливость;

— ухудшение самочувствия без видимых на то причин;

— раздражительность;

— рассеянность;

— головная боль;

— скачки давления;

— апатия.

Врачи советуют подготовиться заранее к магнитным бурям, ведь у многих в дни геомагнитных всплесков может резко ухудшиться самочувствие.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь:

Воздержитесь от вредной пищи, не переедайте, употребляйте больше овощей, фруктов, белое мясо, рыбу. Кофе лучше заменить мятным чаем и пейте побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь. Алкоголь не рекомендуется пить незадолго до метеоудара и в день, когда он грянет. В период магнитных бурь важно следить за режимом сна, ложитесь по раньше. Перед сном не лишним будет прогуляться на свежем воздухе. Откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.

Ранее стало известно о влиянии магнитных бурь на здоровье, и чего не стоит делать в этот период.

