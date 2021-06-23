В Украинском гидрометеорологическом центре обновили прогноз погоды на 23 июня — местами все еще ожидаются дожди.

Кратковременные осадки возможны местами на западе, юге и юго-востоке. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха 26-35 градусов тепла.

23-25 июня в западных, северных, восточных, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украину накрыла 30-градусная жара. В связи с этим эксперты дают советы, которые помогут людям минимизировать вред от высоких температур для человеческого организма.

Накануне синоптик Наталка Диденко сообщила, что 30-градусная жара продлится в Украине до конца недели, и уже в воскресенье столбики термометров опустятся до 27-29 градусов.