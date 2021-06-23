В Ивано-Франковске скончался знаменитый украинский футболист Ярослав Думанский, ему был 61 год. Он был сыном известного футболиста и тренера Мирослава Думанского.

Об кончине футболиста сообщили на официальном сайте футбольного клуба «Динамо». На данный момент, причины смерти не сообщаются.

Ярослав Думанский родился 4 августа 1959 года в городе Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Рос болезненным ребенком, но родители-спортсмены отдали его в спорт. С 13 лет он начал заниматься футболом и в 1976 году провел свой первый матч в первой лиге первенства СССР по футболу.

Думанский играл за команду Ивано-Франковска, потом его пригласили во львовскую команду «Карпаты». Там он играл в первой и высшей лиге с 1977 по 1981 год. В 1979 году стал победителем первой лиги в составе «Карпат».

В 1981 году перешел в киевское «Динамо» и в том же году стал чемпионом СССР. В 1982 году – обладателем Кубка СССР и серебряным призером чемпионата страны.

В 1985 году сыграл один матч в высшей лиге за московское «Динамо». В 1986 году играл за харьковский «Металлист». С 1987 по 1990 – за ивано-франковскую команду «Прикарпатье». После завершения спортивной карьеры стал тренером в футбольной школе. Есть данные, что в последние годы подрабатывал таксистом.

«Думанский защищал цвета нашего клуба с 1981 по 1984 года, в чемпионатах СССР провел 60 матчей и забил 4 мяча. За время выступлений в составе «бело-синих» Ярослав Думанский выиграл золото в 1981 году и Кубок СССР в 1982 году», — говорится в сообщении ФК «Динамо».

Как мы уже рассказывали ранее, 21 июня в Бухаресте на Национальном стадионе состоялся матч сборной Украины и Австрии в рамках Евро-2020. Украина игру проиграла, заняв третье место в турнирной таблице группы С, нас обошли Нидерланды и Австрия.